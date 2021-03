Prefeitura do Rio anuncia novas medidas restritivas nesta quinta-feira (11) Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 11/03/2021 09:20 | Atualizado 11/03/2021 13:08

Rio - As novas medidas restritivas na cidade do Rio, publicadas nesta quinta-feira (11) no Diário Oficial, são uma tentativa de escalonar os horários para evitar aglomerações nos transportes, uma das principais preocupações do município . Bares e restaurantes, agora, poderão funcionar até 21h. Esses estabelecimentos, no entanto, deverão abrir às 10h30. A administração pública funcionará entre 9h e 19h. O setor de serviços, entre 8h e 17h.

Segundo o prefeito, o objetivo da medida é reduzir a superlotação dos meios de transporte públicos.



"Haverá um escalonamento. Vamos fiscalizar, mas é uma tentativa de diminuir a pressão sobre os transportes públicos. Eles são um dos dois principais vetores de contaminação, ao lado das aglomerações. Nós buscamos aqui tentar diluir o deslocamento da cidade em mais horas durante o dia. Isso foi discutido, debatido com diferentes setores de atividade econômica. Nós decidimos, então, a partir de hoje, fazer esse escalonamento nos horários de início e término", explicou Eduardo Paes.

Publicidade

Quiosques e comércios de ambulantes, proibidos no primeiro decreto, estão liberados até 17h. Essas e todas as outras atividades presenciais deverão atender com até 40% da capacidade. A permanência na rua segue proibida entre 23h e 5h.

Paes prometeu rigor na fiscalização, inclusive com a possibilidade de implementar medidas mais duras para áreas específicas da cidade.



"As duas áreas de maior transmissão são o transporte público e as aglomerações nos bares. Há uma disposição no decreto que permite a Vigilância Sanitária e a Ordem Pública que, em determinados perímetros da cidade, possamos estabelecer regras diferentes para cada região", explicou o prefeito.

Publicidade

O prefeito pediu à população que respeite as orientações de distanciamento social e comentou que a covid-19 é a "coisa mais anticarioca que existe".



"Com todo respeito às pessoas, todos nós cariocas gostamos de estar na rua, mas não podemos. Sabemos que há pontos de maior aglomeração, como Lapa, Olegário Maciel, Dias Ferreira, Vista Alegre. Nós podemos ter medidas restritivas para esses lugares. Sou pessoalmente admirador de poder estar no espaço público, mas nesse momento específico isso não é o adequado. Essa pandemia é a coisa mais anticarioca que existe. Nós gostamos de abraçar e aglomerar, e vem uma pandemia que impede a gente de fazer isso", completou.

Novas variantes

Publicidade

O município do Rio recebeu 18 casos de novas variantes da covid-19 na última semana. O poder público realizou uma investigação para saber onde as pessoas moram e onde possivelmente se contaminaram, identificando que 13 pessoas eram moradores do Rio, 23 de Manaus, três de Rondônia e quatro de outros municípios. No total, são 43 casos identificados.



"São variantes de atenção para a saúde publica. São 12 da variante P.1, mais um da variante B.1.17. Os moradores do Rio, ou viajaram, ou entraram em contato com alguém que veio de fora", explicou Márcio Garcia, coordenador do COE COVID.