Durante o tiroteio, Cláudia Regina dos Santos deitou-se no chão do trem na estação de Vigário Geral Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 09:37

Rio - A Região Metropolitana do Rio de Janeiro atingiu, na manhã desta quinta-feira (11), a marca dos mil tiroteios em 2021. Na ocasião, houve registro de disparos no Morro da Quitanda, no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio, às 6h33. Até o momento não houve relatos de vítimas.



Do total de tiroteios registrados pelo Fogo Cruzado neste período, em 331 deles (33%) houve presença de agentes de segurança.



O Rio de Janeiro, com 570 registros, concentrou mais da metade dos tiroteios durante esse período, liderando o ranking de municípios. Em seguida vieram São Gonçalo (144), Belford Roxo (69), Duque de Caxias (65) e Niterói (39).



Ao todo, 480 pessoas foram baleadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro: 244 delas morreram e 236 ficaram feridas.

Segundo os dados coletados pelo Fogo Cruzado, somente no início deste ano, foram 11 pessoas mortas e 13 feridas por bala perdida. Crianças também entram na contagem, cinco delas foram baleadas e duas morreram. Já o número de adolescentes atingidos chega a dez, destes, 5 foram mortos.



Veja mais detalhes da marca de mil tiroteios no Grande Rio



- 37 agentes de segurança foram baleados, destes, 16 morreram.



- 5 idosos foram baleados, 1 deles morreu.

Publicidade

- 2 animais foram baleados, 1 morreu.



- Houve 16 chacinas, ao todo, e 67 pessoas foram mortas nestas circunstâncias.