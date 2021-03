Os novos veículos serão capazes de suportar tiros de fuzil, têm pneus com gel e capacidade para transportar 10 pessoas. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por Thuany Dossares e Bruna Fantti

Publicado 11/03/2021 09:48 | Atualizado 11/03/2021 14:29

Rio - A Polícia Militar do Rio acaba de comprar quinze novos 'caveirões', como são conhecidos os blindados da corporação. O dinheiro para a aquisição, que totaliza quase R$ 10 milhões, já foi aprovado pela secretaria. Os veículos, com preço unitário de R$652,5 mil, serão utilizados para o transporte de policiais militares em operações.



Em junho do ano passado, o ministro Edson Fachin vetou as operações em favelas, permitindo apenas que elas ocorressem em "hipóteses excepcionais" e comunicadas ao Ministério Público.



Os veículos são capazes de suportar tiros de fuzil, por conta de sua blindagem de nível 3, têm pneus com gel e capacidade para transportar 10 pessoas. O primeiro protótipo chegará à corporação em 60 dias. Segundo a corporação, ele será testado por 30 dias e, em seguida, o restante da frota começará a ser entregue ao longo de 90 dias.

"O novo blindado oferecerá maior segurança aos policiais e proporcionará melhores condições para operar em vias estreitas e mais acidentadas", explicou a Polícia Militar.



Os 15 'caveirões' irão operar nas unidades com maior demanda, conforme planejamento da Subsecretaria de Gestão Operacional. Entretanto, a PM não informou quais são os batalhões que vão receber os blindados.



Em nota, o secretário da PM, coronel Rogério Lacerda, afirmou que são "veículos mais seguros e ágeis" e que "o contrato prevê manutenção rápida e barata", já que são nacionais.

A Polícia Militar informou ainda que, caso haja necessidade e disponibilidade orçamentária, a empresa poderá entregar outros 15 veículos para a corporação. O contrato tem validade até o início de 2022.