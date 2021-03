Profissionais da educação fazem protesto na porta da Prefeitura do Rio Foto: Divulgação

Publicado 11/03/2021 18:03 | Atualizado 11/03/2021 19:26

Rio - Profissionais da educação do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (Sepe RJ) fazem um protesto na Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, na tarde desta quinta-feira. Os profissionais levaram coroas de flores para homenagear colegas e estudantes vítimas da covid-19.

"Estamos pedindo a interrupção desse retorno das aulas presenciais porque não há segurança sanitária. Até que a gente tenha um controle epidemiológico, que não existe de fato no Rio de Janeiro", esclareceu a coordenadora na capital do Sepe RJ, Duda Quiroga.

Além disso, Quiroga afirmou que nem todos os profissionais da educação receberam integralmente o 13º salário. "Boa parte ainda não recebeu [o pagamento]. Estamos pedindo que sejam convocados boa parte dos nossos concursados, já que isso garantiria a aula dos nossos estudantes remotamente, nesse momento, que é o seguro pra vida. Estamos pedindo que os funcionários sejam incluídos na lei 6323. Estamos fazendo reivindicações de todas pautas específicas da nossa categoria, mas também, sobretudo da vida de todos e todas", argumentou.



Ao O Dia, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que 270 unidades escolares do município retomaram as aulas presenciais, em turnos adaptados, que vão das 7h30 às 17h30. Além disso, horários de entrada, lanche e saída devem acontecer de forma escalonada para evitar aglomeração. Todos os estudantes, independente do retorno às aulas presenciais, deverão participar do ensino remoto por meio do Rioeduca em Casa, Rioeduca na TV, Material Rioeduca e demais recursos.

Até o momento, 24 mil alunos que podem ser atendidos pelo ensino presencial, 23 estudantes da rede municipal tiveram suspeita de covid-19. Eles estão afastados do ensino presencial. "Se for informado que, num período de 14 dias, há três ou mais casos relacionados (pessoas que tiveram contato entre si) em turmas diferentes, as secretarias de Saúde e Educação tomam, em conjunto, a decisão de fechar ou não a escola", explicou a secretaria.

Primeira semana de aula

Apensa 22 mil estudantes da rede estadual de ensino compareceram no retorno das aulas presenciais, que começou no dia 1º de março . Com cerca de 700 mil estudantes matriculados em unidades escolares de todo o estado, a Secretária de Estado de Educação do Rio (Seeduc) informou que 300 mil baixaram o aplicativo para assistir às aulas online, mas 58 mil não têm conexão à internet. Além disso, aqueles que tem acesso à computadores e smartphones, criticam a plataforma de ensino online e o pacote de dados oferecido pelo governo.

Alguns estudantes têm criticado o pacote de dados oferecido pelo governo para assistir às aulas online e dependem de redes próprias de internet. Além da falta de conexão, alguns alunos também reclamam da baixa qualidade da plataforma.

Covid-19 no Estado

A cidade do Rio recebeu, nas últimas semanas, 18 novos casos das novas variantes do coronavírus. Ao todo, a Fiocruz já comunicou 43 casos na capital - 13 deles de moradores, e o restante de turistas. O número acendeu o alerta, e junto com a alta de internações e procuras por atendimento de emergência, reforçou, na secretaria de Saúde, a necessidade de prorrogar as medidas de restrição. Elas foram publicadas na edição desta quinta-feira do Diário Oficial. A principal novidade é que bares e restaurantes funcionarão entre 10h30 e 21h.