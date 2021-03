Rio registra tempo nublado nesta quinta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 17:35

Rio - A atuação de um canal de umidade mantém o tempo instável no município do Rio. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a previsão é de chuva fraca a moderada isolada entre o final da tarde e a noite desta quinta-feira. Os ventos estarão fracos a moderados.

Entre a sexta-feira (12) e o sábado (13), com o enfraquecimento deste canal, haverá redução da nebulosidade e não há previsão de chuva para a cidade. Já no domingo (14) e na segunda-feira (15), ventos em altos níveis da atmosfera influenciarão pancadas de chuva de intensidade moderada, de forma rápida e isolada, nos períodos da tarde e noite destes dias.

Publicidade

Recomendações



. Siga sua rotina;

. Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

. Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

. Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta

enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

. Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS:

(http://bit.ly/appcor_ios )

. Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).