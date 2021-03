Eliana Almeida, 56 anos: vítima Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 07:26 | Atualizado 12/03/2021 07:28

Rio - O corpo Eliana Almeida de Carvalho, de 56 anos, será enterrado nesta sexta-feira, às 10h, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. O velório será realizado na capela 5, a partir das 8h. A passageira foi a vítima fatal do acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus do BRT , que aconteceu por volta das 19h40 desta quarta-feira, entre as estações Embrapa e Mato Alto, no corredor Transoeste.

Publicidade

De acordo com Rodrigo, ele estava trafegando na Avenida Dom João VI (TransOeste) e de repente viu o choque lateral causado pelo veículo de passeio. Após o contato, o BRT tombou. "Foi muito rápido. Não houve tempo para evitar, foi como se fosse instantâneo o choque e perdeu o controle do articulado. Os gritos de desespero eram intensos no momento e mesmo saindo do veículo conseguiu ajudar outros a saírem", contou o diretor do Sindicato após conversa com Rodrigo.

Publicidade

Em um vídeo enviado aos colegas de profissão, minutos depois do acidente, o motorista, analisando a dimensão do acidente, disse que o susto foi grande e agradeceu o apoio a preocupação. "Tá tudo bem e vamos torcer para que tudo dê certo. Foi um milagre de Deus", disse ele na gravação.

Segundo o representante dos motoristas do BRT e diretor do sindicato, a falta de fiscalização nesse trecho e a negligência dos motoristas são constantes no local. "Já estava previsto que em algum momento uma tragédia aconteceria e só não foi pior devido a experiência do condutor do BRT que conseguiu amenizar as consequências do acidente".

Publicidade

O motorista do veículo de passeio, que teria provocado o choque, fugiu do local do acidente . Peritos da Polícia Civil estiveram no local e periciaram o veículo. A polícia colheu impressões digitais no carro para descobrir a identidade de quem estava dentro do veículo. Testemunhas contaram que além do motorista, havia uma mulher e duas crianças. Eles sumiram do local após o acidente. O carro tem placa da cidade de Santo André, em São Paulo, e foi levado para o pátio da delegacia de Guaratiba.

Em um áudio enviado ao WhatsApp do DIA (98762-8248), uma mulher que não teve a identificação revelada, disse que estava atrás do BRT quando aconteceu o acidente. "Esse carro vermelho invadiu a pista, o motorista não conseguiu frear e tombou. Tem muita gente ferida. Tem gente morta. Tem uma moça presa nas ferragens. Muito triste", desabafou.

Publicidade

O DIA procurou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) para apurar a denúncia sobre a falta de fiscalização apontada pelo Sintraturb Rio na matéria. Até o momento, não houve retorno. O espaço está aberto para resposta.