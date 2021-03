Vídeo flagra assassinato de vereador em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 08:32

Rio - Imagens de uma câmera de segurança flagraram o exato momento em que o vereador Danilo Francisco da Silva (MDB), conhecido como Danilo do Mercado, foi assassinado a tiros, na quarta-feira (10) , no bairro de Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O filho dele, Gabriel Francisco Gomes da Silva, de 25 anos, também foi morto no mesmo atentado.

A filmagem mostra o momento que três homens armados, vestindo roupas pretas e com os rostos cobertos, se aproximam do parlamentar logo após ele sair de um restaurante.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso. Danilo do Mercado era investigado pela DHBF em inquéritos policiais que apuram homicídios, constituição de milícia e grupo de extermínio, esbulho possessório (grilagem de terras), extorsão e ameaça.

De acordo com investigações da especializada, em agosto do ano passado, Danilo foi apontado como suspeito de ser chefe de um grupo de extermínio e de mandar matar dois homens em junho de 2020. Os agentes da DHBF chegaram a cumprir oito mandados de busca e apreensão.

Na quinta-feira, o Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) com informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do vereador de Duque de Caxias Danilo Francisco da Silva, o "Danilo do Mercado", de 54 anos.

Filha de Fernandinho Beira-Mar vai assumir vaga do vereador

Fernanda Costa, de 32 anos, já atuava na Câmara de Caxias, na cadeira provisória que pertencia ao vereador Sandro Lélis, que se licenciou do cargo para assumir vaga na prefeitura como secretário de Serviços Públicos. A posse de Fernanda Costa em vaga definitiva deve acontecer no início da próxima semana.

Fernanda Costa está em seu primeiro mandato na Câmara de Caxias, e obteve 3.999 nas últimas eleições municipais, em novembro do ano passado.