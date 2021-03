Em sete dias de fiscalizações, Prefeitura registra mais de 6.600 mil ações Divulgação / Seop

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 14:14

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) informou, nesta sexta-feira (12), que foram registradas mais de 6.600 ações de fiscalização do cumprimento do decreto municipal que obrigou estabelecimentos como bares e restaurantes a fecharem às 17h entre os dias 05/03 e 11/03. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal, do Instituto de Vigilância Sanitária e da Polícia Militar, contabilizando 504 multas a estabelecimentos e 47 interdições.

Publicidade

Leia Mais Castro anuncia escalonamento no comércio e toque de recolher entre novas medidas contra covid-19; confira

"Nosso saldo das fiscalizações foi bem positivo durante esse período. A população, em sua grande maioria, entendeu a necessidade de cumprimento das medidas de restrição. Seguiremos para uma nova fase de fiscalizações, agora do novo decreto que passou a valer hoje, e esperamos que os resultados permaneçam positivos. Continuaremos nas ruas com as fiscalizações e contamos com a conscientização de toda a sociedade", afirma Brenno Carnevale, secretário de Ordem Pública.

Publicidade

Desde sexta-feira, dia 5, quando iniciou a fiscalização, a Guarda Municipal realizou 581 inspeções em bares, restaurantes, lanchonetes e quiosques, resultando na notificação de 373 deles por funcionamento fora do horário permitido pelo decreto. As forças-tarefa atuaram em locais que apresentavam altos índices de aglomeração e também registros de denúncias na Central 1746 da Prefeitura do Rio.

Na fiscalização do comércio ambulante, a Coordenadoria de Controle Urbano (CCU, da Seop) fiscalizou mais de 250 vendedores ambulantes, com remoção de 153 e apreendeu 4.728 itens.