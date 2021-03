Cláudio Castro diz que vai decidir sobre volta às aulas na semana que vem Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 14:14 | Atualizado 12/03/2021 14:22

Rio - O governador interino do Rio, Cláudio Castro (PSC), contrariou uma decisão do seu secretário de Educação, Comte Bittencourt, e afirmou durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira que vai decidir sobre a suspensão das aulas presenciais na semana que vem. Comte havia decidido fechar, na próxima segunda-feira, as escolas estaduais e da rede privada correspondentes ao Ensino Fundamental II e Ensino Médio por conta da curva de contágio do Estado do Rio.

"Acabei de ligar pra ele (Comte) e falei que nós em conjunto definimos que definiremos até semana que vem esse fechamento. Os prefeitos junto com o governo vão decidir juntos o que fecha ou não. Não iremos fechar hoje e vamos definir com os prefeitos, numa situação de colaboração. Somos um único estado. Talvez essa seja a grande mensagem", afirmou o governador após reunião com prefeitos, majoritariamente da Região Metropolitana do Rio.

Publicidade

Castro negou divergências com o prefeito do Rio sobre a volta às aulas e disse que concorda com Eduardo Paes que as escolas devem ser "as últimas a fechar".

Sepe defende fechamento

Publicidade

O coordenador do Sindicato dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (Sepe), Gustavo Miranda, informou que o Sepe é a favor do fechamento das escolas. Ele destacou que a decisão de suspender as aulas presenciais em todo o estado vai gerar um prejuízo pedagógico, no entanto, é necessária. “O Sepe já tem uma posição de manutenção das aulas de ensino remoto, que é o menos gravoso no momento. A gente admite que vai ter prejuízo pedagógico, entretanto, entre ter o prejuízo pedagógico e colocar em risco a vida das pessoas, o indicado é garantir que as pessoas não sejam contaminadas”, defendeu Miranda.



O coordenador também reforçou a ideia de união entre estado e municípios para decidirem juntos os próximos passos da educação. “Você não pode criar um desnível entre os alunos do estado, que são do ensino fundamental, e os alunos que moram no estado, mas são atendidos pelos municípios do Rio de Janeiro”, afirmou o coordenador do Sepe.

Novo decreto será publicado

Publicidade

Em coletiva de imprensa no Palácio Guanabara, na Zona Sul do Rio, o governador interino disse que vai publicar uma minuta de decretos com diversas medidas para enfrentar a pandemia no Estado que começam a valer nesta sexta-feira e vão vigorar até a próxima quinta-feira. Castro diz que pretende fazer uma política unificada no estado.

"Recebi prefeitos, majoritariamente da Região Metropolitana, e colocamos o que foi conversado na reunião da manhã para que a gente pudesse fazer decreto estadual, e ter uma política estadual unificada de enfrentamento ao covid-19", disse em coletiva de imprensa na sede do governo, no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio.



Publicidade

O governador disse que a aquisição de vacinas será discutido semanalmente entre prefeitos e o governador do Rio. "Estado e municípios trabalharão juntos pela aquisição de novas vacinas. Alguns municípios que já tinham anunciado, compartilharam compras", disse.



Castro também anunciou que trabalha por um calendário único de vacinação no estado.



Publicidade

Entre os pontos anunciados estão:

- Vedada circulação em praças públicas entre 23h e 5h;



Publicidade

- Vedadas boates, casas de espetáculo, rodas de samba; drive-ins continuam;



- Bares e restaurantes podem funcionar até 23h com 50% da capacidade, municípios podem restringir este horário;



Publicidade

- Serviço de delivery, take away e drive-thru sem limitação de horário;



- Vedado o funcionamento de pistas de dança;



Publicidade

- Comércio funcionará em horário escalonado;



- Vedada venda de bebida alcoólica em banca de jornal;



Publicidade

- Zoológicos, parques, museus academias, casas de fesa e recreação infantil devem funcionar com 50% de capacidade;



- Ampliação ao incentivo ao home office, principalmente para idosos e pessoas com comorbidades