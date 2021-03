Vacinação drive - thru, por idade montado no estacionamento no estacionamento da UERJ. Na foto, fila de carros para o começo da vacinação. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 14:28

drive-thru do campus Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que vinha

Rio - A vacinação contra a covid-19 no, que vinha funcionando exclusivamente para ministrar a segunda dose de quem já tinha sido vacinado no local , será interrompida a partir da próxima segunda-feira (15) e retomada no dia 25 de março para quem já tinha o retorno agendado. Desde a abertura do drive-thru, em fevereiro, a equipe de voluntários da Uerj vacinou cerca de 23 mil pessoas.

Já o atendimento para quem busca a primeira dose do imunizante permanece sendo realizado no campus, no posto de vacinação para pedestres montado em frente à Concha Acústica Marielle Franco, de acordo com a disponibilidade de vacinas e seguindo o calendário da Prefeitura do Rio. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, com entrada pelo portão 1, na Avenida Radial Oeste.

Publicidade

Compromisso social



Para a professora Luiza Mara, diretora da Faculdade de Enfermagem, a vacinação contra a Covid-19 representa bem o impacto positivo da ciência e a importância da atuação universitária junto à sociedade.

"Tem sido uma experiência inédita, que honra o papel da universidade pública perante a população", ressalta. De acordo com a professora, o número de pessoas imunizadas na Uerj corresponde a cerca de 7% da população idosa que foi vacinada no município. "Sem dúvida, uma marca impressionante, que não seria possível sem o envolvimento de professores, residentes e estudantes que participam de forma voluntária", conclui.



O esquema especial montado para o drive-thru, sob a coordenação da Faculdade de Enfermagem e da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PR3), envolve 25 vacinadores por dia, além de vários escribas responsáveis pelo cadastro.



A vacinação para pedestres conta com a parceria das equipes da Policlínica Piquet Carneiro e do Hospital Universitário Pedro Ernesto. No total, são 6 vacinadores, 12 escribas e dois supervisores.