Vacinação drive - thru, por idade montado no estacionamento no estacionamento da UERJ. Na foto, fila de carros para o começo da vacinação. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 10:00 | Atualizado 07/03/2021 10:14

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou, na manhã deste domingo, um novo fluxo de vacinação no posto do campus da Uerj, no Maracanã, Zona Norte do Rio. A aplicação da primeira dose do imunizante será realizado apenas para pedestres, já a segunda dose continuará a ser aplicada no sistema drive-thru para quem tomou a primeira no local. A entrada de pedestres será realizada pelo Portão 1 do campus. O local continua com o mesmo horário, de 9h às 15h.

Prefeitura divulga alterações no fluxo de vacinação do posto da Uerj, no Maracanã Divulgação / Secretaria Municipal de Saúde

Publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que é necessário apresentar documento original de identificação com foto, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para os que receberão a segunda dose, é importante levar também o comprovante da aplicação da primeira.

Segundo o calendário divulgado pela Prefeitura, os idosos de 77 anos serão vacinados nesta segunda e terça-feira. Na quarta e quinta, é a vez dos de 76 anos. Na sexta, 75 anos. No sábado, a repescagem para pessoas a partir de 75 anos.

Publicidade

A vacinação também acontece nas clínicas da família, centros municipais de saúde, além dos postos montados no Planetário da Gávea, no Museu da República (Catete), no Tijuca Tênis Clube e na Igreja Nossa Senhora do Rosário (Leme). A SMS também informou que o posto drive-thru do Parque Olímpico continua funcionando normalmente.