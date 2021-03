Adenilde da Silva deixa delegacia de Copacabana após prestar depoimento Reprodução/TV Globo

Polícia Civil indiciou, nesta sexta-feira (12), a enfermeira Adenilde Lourenço da Silva 12ª DP (Copacabana), que também solicitou o afastamento da profissional de saúde após concluir que houve o desvio de dose. As informações são do G1. Rio - Aindiciou, nesta sexta-feira (12), a suspeita de aplicar "vacina de vento" em uma idosa de 85 anos, em um posto de saúde de Copacabana, Zona Sul do Rio. O caso está em andamento na, que também solicitou o afastamento da profissional de saúde após concluir que houve o desvio de dose. As informações são do G1.

De acordo com as investigações, a enfermeira desviou a dose que seria aplicada na idosa no dia 27 de janeiro. Adenilde Lourenço da Silva, que trabalhou por 11 meses na unidade de saúde, prestou depoimento por duas horas para os agentes da 12ª DP. Durante a conversa, a técnica admitiu que houve uma mudança nos protocolos de aplicação da vacina na idosa. Ela teria dito que naquele dia não estava colocando o líquido imunizante nas seringas, mas sim uma residente que estava com ela.

Adenilde teria informado que assim que pegou a seringa dentro de uma caixa de gelo, notou que havia algo de errado, mas preferiu não comunicar o fato à enfermeira chefe. O caso foi encaminhado para a unidade de saúde e começou a ser investigado pela Polícia Civil sob a suspeita de crime de peculato.

A técnica foi afastada do cargo pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) diante da denúncia de irregularidades na aplicação da vacina. A SES também informou que a idosa teve a vacina reaplicada.