O policial reformado foi atingido e levado ao Hospital da Polícia Militar. O assaltante morreu no local Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 09:30

Rio - Um policial militar reagiu a uma tentativa de roubo e matou o assaltante a tiros na noite desta sexta-feira (12), no bairro da Glória, na Zona Sul do Rio. O agente estava de folga e trocou tiros com o criminoso. Os dois foram baleados e o criminoso não resistiu aos ferimentos.



O Policial é lotado na 2ª UPP do 16° BPM (Olaria). Após o acontecimento, ele foi socorrido e levado para o Hospital da Polícia Militar. O assaltante morreu no local.



A Delegacia de Homicídios (DH) realizou uma perícia técnica na área do incidente, e após o trabalho, o corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na DH.