Vacinação acontece entre 8h e 16h Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 11:16

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou, neste sábado, que ainda aguarda a chegada de novas remessas da vacina contra Covids-19 para a próxima semana. O calendário de vacinação foi suspenso na última quinta-feira (11) pela SMS devido à falta de novas doses do imunizante. Com isso, idosos de 75 anos, que receberiam a primeira dose na sexta-feira (12), terão que aguardar o recebimento da nova remessa.

Leia mais:

Publicidade

Publicidade

"Continuaremos a vacinação exclusivamente para idosos com 76 anos ou mais e da segunda dose do imunizante", informou secretaria.

De acordo com o órgão municipal, a procura pelo imunizante foi maior do que o esperado nos últimos dias. Nesta semana, a expectativa era a aplicação de apenas 25 mil doses. No entanto, até o final de quinta-feira, foram vacinadas 38,6 mil pessoas, 13,6 mil doses além do previsto.

Publicidade

Procurados para esclarecer sobre quando serão enviadas as novas remessas da vacina, a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde não deram retorno até o fechamento desta matéria.