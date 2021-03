A partir da 00h desta sexta-feira, dia 12, passaram a vigorar as novas medidas determinadas pelo decreto 48.604, publicado no Diário Oficial de quinta-feira, dia 11. Divulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 13:42

Rio - No primeiro dia de fiscalizações do decreto que prorrogou medidas de restrição na cidade, a Prefeitura do Rio registrou um total de 1.011 ações, entre elas, multas, interdições a estabelecimentos, não utilização de máscaras, aglomerações, infrações de trânsito, reboques, encerramento de feiras e apreensões de mercadorias de ambulantes. No total, foram feitas 58 interdições e aplicadas 17 multas a estabelecimentos.



As fiscalizações foram realizadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), juntamente com a Guarda Municipal, Instituto de Vigilância Sanitária e o apoio da Polícia Militar e ocorreram com os comboios em diversos pontos da Zona Sul, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Taquara, Freguesia, Vila Valqueire, Praia da Macumba e Praia da Reserva, além de atuações destacadas da Guarda Municipal por todo o município . As forças-tarefas atuaram em locais que apresentavam altos índices de aglomeração e também registros de denúncias na Central 1746 da Prefeitura do Rio.

“Nossa avaliação desse primeiro dia de ações de fiscalização do novo decreto é positiva. Seguimos conseguindo evitar grandes concentrações de pessoas e, no geral, contamos com grande adesão da população às novas determinações da Prefeitura, em especial dos comerciantes. Continuamos pedindo a conscientização da sociedade e seguimos nas ruas realizando as fiscalizações em todo o município”, analisa o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Até o dia 22 de março, o comércio, serviços e funcionalismo público passam a ter horários escalonados de funcionamento.

Quiosques e ambulantes podem voltar a atuar nas praias até as 21h e até as 17h, respectivamente. Bares, lanchonetes e restaurantes funcionam até às 21h com atendimento presencial e, após esse horário, estão liberados a atuar apenas em sistema de entrega a domicílio, drive thru e entrega rápida com retirada do produto na loja (takeaway). Após as 21h, está vedado o consumo no local. O comércio não essencial, incluindo lojas de shoppings, só podem abrir após as 10h30.