Por O Dia

Publicado 16/03/2021 08:28

Rio - Um homem conhecido como "Vado Gordo" foi preso na manhã desta terça-feira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, pela Polícia Civil da Bahia. A operação, batizada de Tupinambá, cumpre mandados de prisão na Região Metropolitana de Salvador, no Sul do Estado da Bahia e no Rio de Janeiro. A companhia destacou que o bandido seria o líder de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, corrupção de menores, roubos e homicídios.

Segundo a Polícia Civil, o homem, de 34 anos, era responsável pelo comércio de entorpecentes e pela morte de rivais. "Vado Gordo" também é suspeito de envolvimento em roubos contra instituições financeiras.

Ainda de acordo com a Polícia Civil da Bahia, a ação é resultado de oito meses de investigação. Participam da operação equipes da Coordenação de Operações Especiais (COE), dos departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Polícia Metropolitana (Depom), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), e de Polícia do Interior (Depin), além da PM.