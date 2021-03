Material apreendido pelos policiais na ação. Reprodução

Rio - Um confronto entre traficantes e policiais da UPP da Comunidade de Turano, na Zona Norte do Rio, resultou na morte de dois suspeitos e um baleado na manhã nesta terça-feira (16). Na ação foram apreendidas armas, granadas e uma farta quantidade de entorpecente.

Equipes da #UPP_Turano acabam de apreender um #fuzil calibre 5.56, uma pistola e duas granadas. Três criminosos foram presos na localidade conhecida como "Mina" e "Bicão" no interior da comunidade, após atacarem os policiais. Ocorrência em andamento.#ServireProteger#Denuncie pic.twitter.com/UEpuPN1bbw — @pmerj (@PMERJ) March 16, 2021

De acordo com a corporação, equipes da UPP Turano foram atacadas por disparos de armas de fogo no interior da comunidade, o que gerou confronto. Após o fim do tiroteio, três homens foram localizados feridos. Eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HGV). Dois deles acabaram morrendo na unidade. O estado de saúde do terceiro indivíduo ainda é desconhecido.

Com o trio foram encontrados um fuzil calibre 5.56, uma pistola, duas granadas, munição e farta quantidade de material entorpecente, que ainda não foi contabilizado.

Segundo a PM, o policiamento na região segue reforçado. A ocorrência foi encaminhada para a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) e 19ªDP (Tijuca), e ainda está em andamento.