Prefeito Eduardo Paes: "Aguardamos mais vacinas para prosseguir" Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 11:50

Rio - O Prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou em sua conta oficial no Twitter que as internações de pacientes acima de 90 anos por covid-19 tiveram uma redução de 30% desde o início da vacinação. "A saída é a vacina", disse. A aplicação de vacinas é realizada de maneira escalonada, com os idosos sendo imunizados primeiro. De acordo com o Painel Rio Covid, 473.011 pessoas já receberam a primeira dose e 171.331 receberam a segunda, com o cenário atualizado para o dia 16 de março.

A saída é a vacina! Os resultados positivos da imunização começam a aparecer. Aqui no Rio estamos no aguardo da chegada das novas doses e temos pressa. Seguiremos vacinando à medida que a vacina for chegando, não há outra solução que não seja vacinar, vacinar e vacinar. pic.twitter.com/MUGwXbJIKy — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 16, 2021

Apesar da expectativa otimista, diversos seguidores frisavam pela necessidade de um lockdown na cidade que segue com risco alto de contágio em todas as 34 regiões administrativas. O bairro com mais casos de covid-19 é a Barra da Tijuca, com 9.647 infectados confirmados.

Concordo, prefeito. Mas e as aglomerações? E o transporte público? Por enquanto não há vacina para todos, então, precisa haver medidas restritivas que diminuam a contaminação — Manuella Cavalcanti (@manuucleal) March 16, 2021

Esta semana a Fiocruz irá entregar cerca de 1 milhão e 80 mil doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. A entrega será feita em duas etapas, a primeira, com 500 mil doses, será realizada nesta quarta-feira, as outras 580 mil até sexta-feira. Com o registro definitivo, concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última sexta-feira, a Fiocruz passou a ser a detentora do primeiro registro de uma vacina covid-19 produzida no país. A expectativa é chegar até o fim de março com uma produção de cerca de um milhão de doses por dia.