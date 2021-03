Clínica odontológica não possuía qualquer tipo de atendimento sanitário Decon / Divulgação

Publicado 16/03/2021 17:36 | Atualizado 16/03/2021 17:41

Rio - Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) prenderam, nesta terça-feira, um dentista, que não teve o nome divulgado, em uma clínica odontológica clandestina insalubre, sem qualquer tipo de atendimento sanitário, em Magalhães Bastos, Zona Oeste do Rio.

De acordo com agentes, equipes foram até o local após uma denúncia. Lá, funcionava um laboratório de próteses, onde também eram feitos atendimentos clínicos. Segundo os policiais, o consultório não tinha licenciamento sanitário, recolhimento de lixo, descarte de materiais perfuro-cortantes e demais adequações para garantir a segurança dos frequentadores.

Na ação foram apreendidos diversos materiais para práticas odontológicas. O homem responderá por exercício irregular da medicina e por crime contra o consumidor.

Carnes impróprias para o consumo

No bairro Higienópolis, Zona Norte do Rio, a Decon interditou um mercado que comercializava produtos com data de validade vencida, nos setores de açougue e salgados. De acordo com a polícia, os agentes chegaram ao endereço após uma denúncia anônima.

Além da mercadoria vencida, o armazenamento era feito sem temperatura adequada. Para enganar os consumidores, o mercado colocava novas etiquetas, simulando que os alimentos ainda estavam próprios para o consumo.

Já em Cascadura, também na Zona Norte, o alvo da operação foi um açougue. Durante a fiscalização, foram encontradas carnes diversas sem identificação e fora das determinações regulamentares dos órgãos sanitários competentes. Foram descartados cerca de 200 quilos da mercadoria. O gerente do estabelecimento foi conduzido à delegacia para esclarecer sobre o caso.

Em um açougue da região foram descartados cerca de 200 quilos de carne imprópria para consumo Decon / Divulgação

