Rio - A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil acionou, na tarde desta terça-feira, três sirenes no morro do Adeus, Piancó e Baiana, na Penha, Zona Norte. A região foi uma das mais afetadas pela chuva desta terça-feira . Os pluviômetros da Penha registraram chuva muito forte, com 14,4 mm em 15 minutos.

De acordo com o Centro de Operações Rio, não chove em nenhum ponto do Rio neste momento. Além da Penha, as regiões mais afetadas pelo temporal foram Anchieta, Grajaú e Ilha do Governador, Zona Norte. O Rio está em Estágio de Mobilização desde às 15h30.

Ao todo, o Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes da Prefeitura do Rio monitora 103 comunidades de alto risco geológico pelo município. Em caso de chuva muito forte, sirenes são acionadas para a desocupação preventiva. A Defesa Civil municipal pode ser acionada pelo número 199. Equipes estão de prontidão para atender eventuais emergências.