Por O Dia

Publicado 17/03/2021 00:00

Hoje é dia de Meu pequeno Circo Mágico, o show! no Ecomuseu de Santa Cruz. A apresentação de Marcos Vinicius, conhecido artisticamente como Palhágico, faz parte do projeto on-line Encontros Culturais, que em o objetivo de levar atividades educacionais e culturais que oportunizem a vivência artístico-cultural a crianças e jovens, favorecendo o acesso à arte como linguagem expressiva e forma de conhecimento e realizadas pelos artistas locais, moradores da região.

"Os Encontros Culturais do ecomuseu de Santa Cruz tem o compromisso de oferecer programação cultural de qualidade aos moradores de Santa Cruz e seu entorno, divulgando o Ecomuseu de Santa Cruz como espaço de conhecimento, além de configurar uma intervenção do Museu na realidade local que passa a ser um promotor de ações e fomentador de uma metodologia de diálogo. A gestão do projeto visa à circulação do conhecimento, incentivando a participação e protagonismo de artistas locais com atuação no fomento à Educação e à Cultura", afirma Gisele Lopes, curadora do projeto.

As apresentações estão sendo on-line, devido à pandemia. A partir das 15h, começa o show no YouTube (www.youtube.com/user/ecomuseusc). E para fechar com chave de ouro, no dia 24, é a vez da professora de Literatura Africana e escritora, Elaine Marcelina, que vai apresentar a obra Literatura Afro-brasileira: O livro infantil e as relações étnico-raciais na escola.