Moradores compararam viver na Praça Seca com uma guerra Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 15:34 | Atualizado 17/03/2021 15:38

Rio - Moradores da Praça Seca vivenciaram, mais uma vez, a violência que assola a região e ficaram assustados com um intenso tiroteio no bairro, na tarde desta quarta-feira. A Polícia Militar informa que, segundo o 18º BPM (Jacarepaguá), houve relatos de disparos de arma de fogo na área da mata da região. Não houve confronto entre a Polícia Militar e criminosos. O local segue com o policiamento ostensivo.

A plataforma Onde Tem Tiroteio registrou disparos às 13h43.

Publicidade

Nas redes sociais, moradores cobram as polícias Civil e Militar e o governo do Rio por providências. "Diversos milicianos nas ruas paralelo ao Complexo da Barão (dominada pelo CV) na Praça Seca. Cadê a @PCERJ @PMERJ que não vêem isso???", escreveu um internauta.



"Muitos traficantes da Serrinha e do Para Pedro ajudando a Narco-Milicia do Macaquinho. Os Gansos da Barão tbm receberam reforço do Lins e 18! Paz na Praça Seca", comentou outro usuário.

"Um dos condomínios mais bonitos da Praça Seca e de toda Jacarepaguá, sendo destruído por tiros, em uma guerra interminável, trabalhamos uma vida inteira, para no final assistirmos nosso patrimônio virar pó!", registrou uma terceira moradora.

Publicidade

Durante a noite de segunda-feira (15) e madrugada de terça (16) também houve intensa troca de tiros. Segundo as publicações no Twitter, o confronto ocorreu entre traficantes e milicianos pelo controle do Morro do Barão.

Internautas relataram que entregadores de comida não conseguiram entrar no local, por conta do tiroteio. Moradores também compararam viver na Praça Seca com uma guerra, em desabafos nas redes. "Pra quem nasceu e cresceu na Praça Seca, hoje se sente uma pessoa que saiu de um canto de monge e foi pra Síria", lamentou um internauta. "Deus tenha misericórdia dos moradores da Praça seca, esse lugar não tem um dia de paz", comentou outro usuário.