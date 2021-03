O preso foi encaminhado a 48ªDP (Seropédica), onde ficará a disposição da Justiça Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 16:40 | Atualizado 17/03/2021 16:43

Rio - Policiais da 48ª DP (Seropédica) prenderam, nesta terça-feira (16), um homem, que não teve a identificação divulgada, suspeito de praticar diversos roubos em Seropédica, na Baixada Fluminense. De acordo com agentes, no momento da prisão, ele estava com uma motocicleta que usava para efetuar os crimes. O veículo foi apreendido.

O criminoso foi localizado no bairro Campo Lindo após trabalho de inteligência e investigação da polícia. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Segundo o titular da 48ª DP, delegado Vinicius Miranda, as vítimas estão sendo intimadas para fazer o reconhecimento do homem e, desta forma, esclarecer todos os casos. O criminoso foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.