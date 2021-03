Companhia nascida na Baixada oferece oficinas gratuitas de palhaçaria DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 00:00

Quem tem o dom de fazer rir e quer aprender um pouco mais sobre o mundo dos palhaços, não pode ficar de fora: até o dia de abril, a Cia Sol Sem Dó vai oferecer gratuitamente um curso teórico para introdução e aperfeiçoamento da palhaçaria. Devido ao alto número de inscrições, apesar de os encontros virtuais privados já estarem com as vagas encerradas, os organizadores prometem levar o máximo de conteúdo para as transmissões abertas no seu canal do YouTube, sempre às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h.

O curso compreende a figura do palhaço e da palhaça como uma linguagem autônoma pertencente ao campo das artes cênicas. Capaz de circular entre o circo, teatro, rua, hospitais, performances e cultura popular, a figura que diverte a todos se mostra ampla e diversa. O curso propõe uma espécie de mergulho sobre este personagem considerando suas pluralidades e as singularidades desta linguagem.

Publicidade

A iniciativa reúne artistas e pesquisadores ligados ao universo do palhaço, das tradições populares e produção cultural periférica em geral para estimular ainda mais a troca e o encontro entre culturas, artes e saberes, além da oportunidade de colaboração com atrações 100% gratuitas para o público.

Cria da maior cidade da Baixada Fluminense (Duque de Caxias), a Cia acredita que ações como essas tendem a contribuir com o incentivo à produção e intercâmbio artísticos voltados, cada vez mais, para a democratização da cultura de forma descentralizada e criativa.

Publicidade

O projeto é uma realização do grupo, com a produção é do grupo Pé na Gira, e conta com patrocínio do edital de fomento para cursos do município de Duque de Caxias, através da Lei Aldir Blanc, promovendo o resgate da simbologia e da importância dos artistas de rua, das artes mambembes e da força das culturas tradicionais.