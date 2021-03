Unidade cabo Frio - Perynas Universidade Veiga de Almeida

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 16:56

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) está oferecendo até a próxima segunda-feira (22) mais de 50 aulas experimentais gratuitas, transmitidas ao vivo, sobre tendências e transformações que estão ocorrendo em mercados como Comunicação, Engenharia, Fisioterapia, Odontologia e Games.

Os encontros são voltados a quem quer ingressar pela primeira vez no ensino superior, pretende migrar de área ou quer complementar a formação original com uma segunda graduação. As aulas podem ajudar os interessados a ter uma dimensão ainda mais prática de suas escolhas profissionais, além de servir como oportunidade para iniciar a experiência com o curso desejado.

Publicidade

Um dos destaques da semana é a aula "Marketing & Comunicação: Nunca foi tão divertido!", na terça-feira (16), às 19h, com Felipe Heimbeck, Diretor de Novos Negócios da Rede Globo e vice-presidente da Associação Brasileira de Marketing (ABMN). Somente na quarta-feira (17), haverá mais de 20 opções de aulas diferentes, entre elas Reabilitação de pacientes após a Covid-19: um novo cenário de atuação do fisioterapeuta, às 19h, com o coordenador de Enfermagem da UVA, Yves de Souza.

Na quinta-feira (18), também às 19h, uma das opções é a aula Indústria 4.0: Inovação, Tecnologia e IA, comandada por Alfredo Boente, doutor em Processamento de Dados, em Ciências da Engenharia de Produção e coordenador do curso de Engenharia da Computação da UVA.

Publicidade

Para quem pensa em cursar Odontologia, na sexta-feira (19), às 19h, o presidente da Sociedade Brasileira de Periodontologia, Sérgio Kahn, vai falar sobre o mercado de trabalho para o setor no século XXI. Na segunda-feira (22), às 17h, fechando a programação, quem tem interesse em trabalhar com games, design de animação e afins poderá assistir à aula Concept Art - Criando Universos Virtuais, com Antonio Carlindo.

Para acessar a programação completa e assistir às aulas gratuitamente, basta se inscrever pelo site landinguva.com.br/aulasexperimentais.