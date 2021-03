Equipes fecharam o local após denúncia Reprodução/Guarda Municipal

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 17:34 | Atualizado 20/03/2021 17:35

Rio - Guardas municipais e policiais militares do programa Lapa Presente interromperam uma festa clandestina, na noite desta sexta-feira, realizada na Street Lapa Lounge, na Avenida Gomes Freire, Centro do Rio. Segundo o RJTV, o evento enviava convites por redes sociais e aplicativos de mensagem, com dicas para os frequentadores burlarem as fiscalizações da prefeitura.

Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop), as equipes realizavam fiscalização na região da Lapa para cumprir as medidas de restrição, por volta das 23h, quando foram acionadas. No local, havia cerca de 50 pessoas que foram obrigadas a deixar o local. O responsável pelo estabelecimento foi multado e detido por promover aglomeração e por funcionamento não autorizado de estabelecimento. Ele prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida.

Publicidade

Nas mensagens enviadas pelos organizadores, era solicitado ao público que não postasse fotos e vídeos do evento em redes sociais ou grupos de mensagens. O convite terminava pedindo que os frequentadores se cuidassem, não compartilhando copos, evitando colocar as mãos nos olhos, e "usar máscara sempre que possível". A boate foi lacrada e multada.

Equipes fecharam o local após denúncia Reprodução/Guarda Municipal

Publicidade

Decreto

Publicidade

Em oito dias de fiscalização das medidas determinadas pelo decreto de número 48.604, equipes de fiscalização da Prefeitura do Rio registraram 8.426 autuações entre multas e interdições a estabelecimentos, por não utilização de máscaras e aglomerações, infrações de trânsito, reboques, encerramento de feiras, apreensões de mercadorias de ambulantes. Foram fechados 280 estabelecimentos e aplicadas 338 multas a bares, restaurantes e ambulantes.

Publicidade