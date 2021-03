Maioria da população respeitou o secreto publicado nesta sexta (19) pela prefeitura proibindo a presença de pessoas nas faixas de areia das praias Divulgação / Seop

Publicado 22/03/2021 13:57

Rio - Apesar do decreto municipal que determina o esvaziamento das praias para evitar a disseminação da covid-19 publicado na sexta (19), algumas pessoas vêm realizando exercícios físicos e caminhadas na areia. Contudo, a quantidade de pessoas é pequena e a maioria da população segue respeitando as orientações. É o que aponta o último balanço divulgado nesta segunda (22) pela Secretaria de Ordem Pública (Seop).

Segundo a Seop, no domingo (21) foram registradas 685 autuações - entre multas e interdições a estabelecimentos, não utilização de máscaras, aglomerações, infrações de trânsito, reboques, encerramento de feiras, apreensões de mercadorias de ambulantes - com 29 estabelecimentos fechados e 94 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes.

Durante o último fim de semana, as equipes da prefeitura registraram 1.489 autuações, com 54 estabelecimentos fechados e 185 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes. Além disso, cinco pessoas foram conduzidas para delegacias por desacato, desobediência ou por se recusarem a fornecer documento de identificação aos guardas municipais para aplicação da multa por infração sanitária.

Desde o início das operações que completam dez dias, foram registradas 9.915 autuações, com 334 estabelecimentos fechados e 524 multas a bares, restaurantes e ambulantes.

A Guarda Municipal realiza diversas ações para fiscalizar diferentes pontos da cidade do Rio, atendendo a denúncias de aglomerações e chamados registrados na Central 1746 da prefeitura. Os agentes atuaram em todo o município do Rio, com prioridade para a orla da cidade, que foi totalmente ocupada.

A ocupação em conjunto com as rondas foram feitas para cumprir a determinação do decreto 48.641, que proíbe a permanência de pessoas na área das praias em qualquer horário, incluindo-se a prática de esportes, banho de mar e exercícios de toda e qualquer atividade econômica, inclusive ambulantes.