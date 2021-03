Governador em exercício do Rio, Cláudio Castro conversará com Ceciliano e outros parlamentares Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 22/03/2021 16:11

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), recebe nesta segunda-feira, em seu gabinete, o governador em exercício Cláudio Castro (PSC), que deve entregar a proposta de antecipação dos feriados de abril. É esperada a presença (virtual e presencial) de outros deputados.

O projeto, que promoverá um 'superferiado' de 10 dias como forma de conter o avanço da pandemia da covid-19, precisará do aval legislativo.

A estratégia, inicialmente apoiada por algumas prefeituras fluminenses, como a do Rio e de Niterói, agora começa a ser criticada, tendo em vista que não haverá restrições mais duras em relação ao funcionamento de bares e restaurantes.

Os dois travam um debate desde o fim da semana passada: Paes, ao lado do prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), é a favor de restrições mais duras, como o fechamento do comércio não essencial. Castro, no entanto, prefere medidas mais brandas.

"CastroFolia! A micareta do governador! Definitivamente ele não entendeu nada do objetivo de certas medidas", escreveu o prefeito no Twitter.