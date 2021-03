Deputados da Alerj analisam o projeto nesta terça-feira, em discussão única Thiago Lontra

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta terça-feira, em discussão única, a partir e 14h05, o projeto de lei 3906/21, de autoria do governo estadual, que antecipa os feriados do mês que vem para as seguintes datas: dias 26 e 31 de março e 1º de abril. A proposta de um 'superferiado' tem como objetivo diminuir a circulação de pessoas nas ruas em meio ao avanço da pandemia da covid-19.

Se aprovado, deve ser sancionado pelo chefe do Executivo ainda amanhã dependendo das modificações que forem feitas no texto pelo Legislativo. É possível que a sanção saia publicada em sessão extraordinária do Diário Oficial de terça-feira.

Apesar de a proposta ter recebido apoio de alguns prefeitos fluminenses - como Eduardo Paes, do Rio, e Axel Grael, de Niterói -, por outro lado, o apoio de Castro ao funcionamento de bares e restaurantes nesse período gerou atritos.

Paes e Grael defendem medidas mais restritivas neste momento. Nesta segunda-feira, inclusive, o prefeito carioca criticou publicamente o governador em exercício. E apelidou a estratégia dele como 'CastroFolia'.

"CastroFolia! A micareta do governador! Definitivamente ele não entendeu nada do objetivo de certas medidas", escreveu o prefeito no Twitter.