Rio - Moradores de Madureira e bairros vizinhos, na Zona Norte do Rio, voltaram a ser despertados com barulhos de rajadas de tiros. Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (23), policiais militares ocupam a comunidade da Serrinha. Nas últimas semanas, a região vem sofrendo com confrontos entre traficantes rivais que brigam pelo controle da venda de drogas.

fotogaleria Com o intuito de impedir o acesso das viaturas e do veículo blindado, criminosos atearam fogo em barricadas feitas com pneus e pedaços de madeira. Durante o tiroteio, carros de moradores que estavam estacionados nas ruas de acesso à localidade fora atingidos.

O Centro de Operações Rio disse que a operação na Serrinha não havia causado impacto no trânsito da região. Segundo o órgão, não houve bloqueio em nenhuma rua do bairro.

A PM diz que policiais do 9º BPM (Rocha Miranda), com apoio de outros batalhões atuam na região. Até o momento não há informações de prisões ou apreensões. "As ações têm como objetivo coibir ações criminosas e checar denúncias na região".

