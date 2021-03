Homem morre em briga entre torcidas e corpo é jogado em rio na Pavuna Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 08:13

Rio - Um homem morreu em uma briga entre torcidas, na noite de quarta-feira, na Pavuna, na Zona Norte do Rio. Moradores da região gravaram vídeos da confusão, que começou pouco antes do jogo entre Botafogo e Flamengo.

Nas imagens é possível ver pessoas correndo e barulhos de gritos e explosões.

Antes do clássico, briga entre torcedores de Botafogo e Flamengo, na Pavuna-RJ.



@_ramonwesley pic.twitter.com/NowD3Jp5CV — Planeta do Futebol (@futebol_info) March 25, 2021

A Polícia Militar foi acionada para o local. Policiais do 41º BPM (Irajá) encontraram um corpo no Rio Pavuna. Segundo relatos, após a briga, o torcedor botafoguense, Geovanni Lima Frontelmo, de 35 anos, morreu e o corpo dele foi jogado no rio.



A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.