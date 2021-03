Rio registra 870 pacientes na fila de espera por atendimento para covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 09:48

Rio - A espera de pacientes que precisam de atendimento em UTIs e enfermeiras para covid-19 segue alta em todo o estado do Rio. Nesta sexta-feira, a fila chegou a 870 pessoas aguardando por uma vaga, desses, 634 são de UTIs, e 236 de enfermaria. O número é o maior registrado desde 15 de maio de 2020, segundo o Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde. Na quinta-feira, o estado registrou 602 na fila por leitos de UTI

Em uma coletiva realizada na quinta-feira, o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, anunciou a abertura de mais de 900 leitos nas próximas duas semanas . Segundo o governador, serão abertas vagas nas redes federal, estadual e privada. Na federal, Castro afirmou que são mais 560 leitos; 200 na estadual e 180 na privada. A expectativa do governo estadual é de que a abertura de leitos diminua a taxa de ocupação no Rio.

Castro também pediu que a população colabore e evite sair durante o período de dez dias de medidas mais restritivas no estado.

Ainda segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, atualmente, 16 municípios estão com 100% da ocupação dos leitos de UTIs para covid-19.

1. Bom Jesus do Itabapoana

2. Iguaba Grande, 200%

3. Itaguaí

4. Itaperuna

5. Miguel Pereira

6. Miracema, 117%

7. Nova Friburgo

8. Paraíba do Sul

9. Quissamã, 110%

10. Rio das Ostras, 109%

11. São João de Meriti, 157%

12. Sapucaia

13. Saquarema

14. Seropédica

15. Teresópolis

16. Vassouras

Capital fluminense identifica aumento de novos casos de variantes

O Rio identificou 129 casos das novas variantes do coronavírus somente esta semana, sendo 123 de moradores da cidade. Os dados não dizem respeito exatamente a infecções ocorridas nos últimos sete dias, mas aponta uma circulação bem maior de variantes este mês na capital. Ao todo, foram registrados 183 casos desde que as variantes começaram a circular.

No boletim epidemiológico do dia 11 de março, o número de casos das novas cepas estava em 43. Em duas semanas, o número triplicou.

O aumento no número de registros de casos de novas variantes se deve, em grande parte, a um maior investimento nas pesquisas. Além da Fiocruz e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade de São Paulo (USP) também tem observado a movimentação das cepas no Rio. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, explicou que 83% do total das novas variantes é da P.1., identificada primeiro em Manaus.

O município do Rio, na sexta-feira, registrou ocupação de 95% das UTIs e 88% em enfermaria. Segundo o Painel Covid-19 do município, são 1.309 internados e 160 pessoas aguardam por um leito na rede de saúde pública.