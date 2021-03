Homens ligados à narcomilícia da Zona Oeste do Rio se passavam por agentes da Polícia Civil para sequestrar rivais Reprodução

Por Anderson Justino

Rio - Nove homens suspeitos de estarem envolvidos com a narcomilícia que atua na Zona Oeste do Rio foram presos pela Polícia Civil, na madrugada desta terça-feira (30), em Bangu. De acordo com a polícia, o grupo se passava por agentes policiais para sequestrar, extorquir e assassinar criminosos de uma facção rival.

Entre os presos está o miliciano Valcir Francisco dos Santos, apontado como líder do grupo. Além dele, os agentes da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) conseguiram prender Daniel Felipe Xavier Sodré, que estava entre os 149 presos em uma operação da Polícia Civil, realizada em abril do 2018, em um sítio de propriedade do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, chefe da maior milícia do Rio, a 'Liga da Justiça'.

Investigações da Polícia Civil identificaram os membros da quadrilha. Valcir, segundo a polícia, era responsável por recrutar os aliados. Com o material que era apreendido dos traficantes, o grupo passava a comercializar em comunidades do Rio que dividem território entre o tráfico de drogas e a milícia.

A polícia apreendeu identidades e distintivos falsos da Polícia Civil, além de uma pistola, computadores, drogas, três veículos que eram usados pelos criminosos, cartões de crédito e maquinas de cartões.

Os crimes atribuídos ao grupo são: extorsão, sequestro, homicídios, tráfico e associação para o trafico de drogas.