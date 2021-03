Eduardo Paes Luciano Belford / Agência O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 30/03/2021 10:55 | Atualizado 30/03/2021 12:05

Rio - A prefeitura abriu mais um ponto de vacinação na região central da cidade, o Museu da Justiça, localizado na Rua Dom Manuel, 29, ao lado da Praça XV. A vacinação acontece dentro do histórico Salão do Tribunal, das 8h às 17h. Nesta terça-feira (30), a Secretaria Municipal de Saúde imuniza idosos com 70 anos. Na segunda , a pasta anunciou todas as datas até pessoas com 60 anos

"Eu sempre digo que a atuação do Judiciário tem que se pautar pela prestação de serviço. Na medida em que a gente contribui para a vacinação, significa menos pessoas vindo ao Judiciário buscar leitos, internações. Essa medida é de grande valia para a sociedade", comentou o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Henrique de Andrade Figueira, empossado em fevereiro.

O prefeito Eduardo Paes esteve na inauguração do ponto e reforçou que quartéis das Forças Armadas devem apoiar a campanha de vacinação a partir das próximas semanas, cedendo tanto o espaço físico quanto o contingente. A negociação, no entanto, deve demorar um pouco mais após a mudança no Ministério da Defesa, realizada na segunda-feira pelo governo Bolsonaro. O general Fernando Azevedo e Silva deixou a pasta.

"Já estou conversando com as Forças Armadas. Eu tinha falado com o general Fernando já no final de semana. Vamos ter o auxílio das forças Armadas, sim. No que puder ajudar", confirmou Paes.

Na inauguração do espaço, o prefeito também comentou que pessoas com comorbidades e servidores públicos, como policiais, guardas municipais e outros profissionais de saúde da rede devem ser prioridade após o fim do calendário de vacinação para pessoas com 60 anos. A vacinação para esta faixa etária está prevista para o dia 24 de abril.