Morro dos Prazeres, Santa Teresa Agência Brasil

Por Thuany Dossares e Lucas Cardoso

Publicado 30/03/2021 12:32 | Atualizado 30/03/2021 12:34

Rio - Moradores do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, fizeram um protesto, na noite de segunda-feira, contra PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade. Eles denunciam supostos abusos dos policiais. Na manhã de domingo, uma viatura pegou fogo ao sofrer um ataque a tiros, em Santa Teresa, e um policial ficou ferido.

De acordo com os moradores, os PMs estariam invadindo casas e cortando a energia de diversas pessoas. Além disso, os populares reclamam que os militares estariam comendo nos estabelecimentos sem pagar.

"Estamos sofrendo, estamos sendo humilhados dentro de nossas casas. As Crianças não podem mais se quer brincar no quintal de casa. Eles nos obrigam a ficar com as luzes apagadas a noite. Meu marido chega do serviço às 22 horas com medo porque eles ficam escondidos, oprimindo trabalhadores. Entram em comércios e consomem produtos de pessoas que dependem daquilo para sustentar suas famílias. Picham muros com iniciais de facção rivais. Não estamos querendo defender bandidos. Só queremos nos defender dessa imensa covardia que estamos sofrendo", disse uma das manifestantes, em um vídeo.

Segundo os moradores, os policiais ainda estariam fazendo pichações com a sigla do TCP (Terceiro Comando Puro), facção rival a dos traficantes que atuam na localidade, ligados ao Comando Vermelho (CV).

Questionada sobre as denúncias feitas pelos moradores, a Polícia Militar informou, em nota, que o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Prazeres/Escondidinho tem trabalhado para garantir a segurança e o direito de livre circulação da população local.

A corporação ainda falou que "em relação aos possíveis desvios de conduta, reforçamos que nossa Corregedoria segue sempre à disposição dos cidadãos para a formalização de denúncias". As reclamações podem ser feitas de forma anônima através do telefone (21) 2725-9098 e do e-mail [email protected]

Viatura da PM foi atacada e pegou fogo

Viatura do 5ºBPM (Praça da Harmonia) foi atacada na Rua Almirante Alexandrino Divulgação Na manhã de domingo, uma viatura da da Polícia Militar pegou fogo depois de ser atacada por criminosos, em Santa Teresa, na Região Central do Rio. Um policial acabou ferido.

Segundo a corporação, a viatura do 5ºBPM (Praça da Harmonia) realizava patrulhamento pela Rua Almirante Alexandrino, quando foi alvo do atentado. Os tiros teriam vindo do alto do Morro dos Prazeres.

A viatura pegou fogo após o ataque e o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Um dos PMs se feriu e foi socorrido para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) com suspeita de fratura na perna.

Confira na íntegra o posicionamento da Polícia Militar:

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Prazeres/Escondidinho tem trabalhado para garantir a segurança e o direito de livre circulação da população local. Desde o dia 25 de março, equipes policiais da UPP e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) estão atuando de forma a intervir em ações praticadas por criminosos do Morro dos Prazeres na própria comunidade e em áreas próximas, como Praça da Bandeira e Tijuca. Nos últimos dias, a análise preliminar da mancha criminal aponta que não houve roubo de veículo na Praça da Bandeira.

Desde fevereiro, o patrulhamento na localidade foi intensificado também em apoio às unidades da Polícia Militar e da Polícia Civil na região para coibir constantes ações de roubos de veículos realizados por criminosos das comunidades Prazeres e Turano. Somente no mês de março, o trabalho desenvolvido pela unidade resultou na recuperação de seis veículos e na captura de três foragidos da Justiça.

Em relação aos possíveis desvios de conduta, reforçamos que nossa Corregedoria segue sempre à disposição dos cidadãos para a formalização de denúncias através do telefone (21) 2725-9098 e do e-mail [email protected] O anonimato é garantido.