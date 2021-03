Agentes da 26ª DP fizeram a prisão Reprodução

Publicado 30/03/2021 13:04

Rio - Dois homens identificados como Fabiano Cândido da Silva, conhecido como Pança e Anderson Romão Rodrigues, vulgo Guerreiro, foram presos nessa terça-feira, acusados de participarem de um assalto a policiais militares, no último dia 23.

Na ocasião, os agentes foram abordados pelos criminosos enquanto transitavam pela Rua Diaz da Cruz, no Méier, Zona Norte do Rio. Um dos bandidos reconheceu um dos PMs e atirou contra o policial que segue internado do Hospital da Corporação.

Guerreiro e Pança foram capturados por agentes da 26ªDP (Todos os Santos) próximo ao local do crime, também no Méier, na Zona Norte do Rio.