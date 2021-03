A Cidade das Artes reabre os trabalhos com eventos que vão homenagear as mulheres Divulgação

Publicado 30/03/2021 14:19

Rio - Um ponto de vacinação (PV) será inaugurado, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, nesta quarta-feira (31). A medida vai de encontro com a antecipação do calendário de vacinação para os idosos, com a inclusão de novas faixas etárias. A Secretaria Municipal de Saúde já havia inaugurado três PVs extras, no Jockey Club Brasileiro (Gávea), no Hotel Fairmont Copacabana e no Museu da Justiça, no Centro Cultural do Poder Judiciário (Centro).

A vacinação será realizada no 2° andar da Cidade das Artes, no foyer da Grande Sala. Nesta quarta-feira, o público-alvo são pessoas com 69 anos. As mulheres serão atendidas das 8h às 13h e os homens das 13h às 17h. É preciso apresentar documento de identidade, número do CPF e, se tiver, caderneta de vacinação. O comprovante de vacinação deverá ser guardado e apresentado quando chegar a hora de tomar a segunda dose da vacina. Confira o calendário oficial de vacinação em coronavirus.rio

A vacinação contra a covid-19 a cada dia é destinada aos grupos prioritários indicados nos calendários oficiais de vacinação divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. A SMS pediu a população que fique em alerta para calendários falsos que têm sido compartilhados pelo WhatsApp anunciando vacinação inclusive de faixas etárias não contempladas no Plano Nacional de Vacinação, do Ministério da Saúde. Confira os calendários em portais oficiais do município do Rio.

SERVIÇO:

Inauguração do PV da Cidade das Artes

Horário: 8h

Endereço: Avenida das Américas, 5.300, 2º andar