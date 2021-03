Eduardo Paes Luciano Belford / Agência O Dia

Por Carolina Freitas

Publicado 30/03/2021 15:08

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou seu perfil oficial no Twitter nesta tarde para desmentir boatos de que estaria em uma aglomeração em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio.

"Tem uns bobalhões aí distribuindo um vídeo com imagens de uns malandros em Angra dos Reis com uns sujeitos deitados curtindo o sol e dizendo que sou eu passando minha quarentena. Eu estou trabalhando para caramba no Rio de Janeiro e quero dar um recado para vocês, hein: "se eu tivesse que curtir em algum lugar, não iria para Angra de jeito nenhum, eu iria lá para Maricá", disse Paes.

Recado a uns e outros Zé Manés que tem por aí: se eu quisesse furar a quarentena eu ia mesmo é para Maricá! Bora vacinar! Não compartilhem fake news. Usem máscara e se puder, fiquem em casa! #emaisquetrabalhoéamoraorio pic.twitter.com/4sx2HuToPD — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 30, 2021

O município de Maricá, que foi citado pelo prefeito no vídeo desta terça-feira, já foi alvo de polêmica no ano de 2016. Na ocasião, o Paes estava em uma ligação com o ex-presidente Lula, quando citou que Maricá era uma "merda de lugar". No diálogo, que foi gravado pela Polícia Federal, os dois falam sobre a operação Lava Jato e Paes diz que o que o ex-presidente estava passando era um "escândalo".

"Minha solidariedade, vamos em frente nessa história. Agora, da próxima vez, o senhor me para com essa vida de pobre, com essa tua alma de pobre comprando esses barcos de merda, sitiozinho vagabundo, puta que me pariu", disse Eduardo Paes na época.

Polêmica envolvendo Cláudio Castro

O governador em exercício Cláudio Castro promoveu, neste domingo (28), um evento em comemoração ao seu aniversário de 42 anos, completados nesta segunda-feira (29) , em uma casa no bairro de Itaipava, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. O evento aconteceu dois dias após o governador pedir para a população ficar em casa e evitar aglomerações. Pelo menos 20 pessoas estavam no local, todas sem máscara.

Castro não somente desrespeitou o decreto estadual, como também desobedeceu o decreto municipal de Petrópolis, que proíbe aglomerações e a realização de festas de aniversário, mesmo em ambientes privados, durante a pausa emergencial, que vai até domingo (4).

Na sexta-feira (26), o governador em exercício pediu para que os moradores do Rio de Janeiro evitassem aglomerações. "Não é hora de fazer festa, tem muita gente morrendo, muita gente na fila de hospital, esse é um feriado para ficarmos em casa, evite aglomeração", disse ele horas antes de viajar para a região serrana com a família.

Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. O número tem crescido diariamente: eram 634 pessoas na fila na sexta-feira, e 678 no sábado. A média de espera da solicitação até a reserva em vaga de UTI está em 20h. Ao todo, 118 pessoas em leito de UTI adulto, uma taxa de ocupação em 92,4%. Em relação aos leitos de enfermaria, há 105 pessoas ocupando e outras 279 na fila, uma taxa de ocupação de 78,9%.