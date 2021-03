Frente fria se aproxima do Rio Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 30/03/2021 17:32 | Atualizado 30/03/2021 21:43

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o município entrou em Estágio de Mobilização às 18h50 devido ao registro de chuva forte na cidade. Segundo o Alerta Rio, a aproximação de uma frente fria mantém o tempo instável e a previsão é de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte para a noite desta terça-feira.

Entre 21h e 21h30, houve registro de chuva forte nas estações Sepetiba (8,6mm) e Santa Cruz (7,4mm). Nas demais, chuva fraca a moderada.

Por conta da chuva, diversos bolsões d'água e quedas de árvores foram registradas. Na Estrada do Itanhangá, a queda de uma árvore interditou a via por cerca de uma hora. Um bolsão d'água também ocupou uma faixa da Avenida Armando Lombardi, na altura do Barra Point, sentido Recreio. Na Gávea, outro bolsão atingiu a Praça Sibélius, na altura da Avenida Padre Leonel Franca.

QUEDA DE ÁRVORE | ESTRADA DO ITANHANGÁ interditada, na altura do Espaço Itanhangá, sentido Rio das Pedras. CET-Rio no local. Equipes acionadas para remoção. #zonaoeste pic.twitter.com/9sLVQZOw5M — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 30, 2021

Recomendações

. Siga sua rotina;

. Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

. Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

. Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

. Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS: (http://bit.ly/appcor_ios )

. Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Previsão para os próximos dias

Quarta-feira (31): com o transporte de umidade do oceano, a previsão é de chuva fraca a moderada ao longo do dia. As temperaturas estarão em declínio e poderão haver ocasionais rajadas de ventos fortes. Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC.

Quinta-feira (1): o transporte de umidade permanecerá influenciando o tempo no Rio e, assim, há previsão de céu nublado a parcialmente nublado com chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada. A temperatura sem mantém estável até o fim de semana. Máxima: 28ºC / Mínima: 17ºC.

Sexta-feira (2): céu parcialmente nublado a nublado, com chance de chuva fraca isolada durante a noite, somada a ventos moderados. Máxima: 29°C / Mínima: 17°C.

Sábado (3): céu se mantém parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva fraca a moderada isolada durante o período da tarde e da noite. Máxima: 30°C / Mínima: 18°C.