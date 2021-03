Cedae Tomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 12:27

Rio - Moradores da Zona Norte e do Centro do Rio devem ficar atentos, pois o fornecimento de água vai ficar reduzido para alguns bairros da região entre quinta-feira (01) e sexta-feira (02). Durante este período, a Cedae vai realizar o reparo de uma tubulação na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., em Inhaúma, Zona Norte do Rio. A companhia informou que a retomada do amplo abastecimento será iniciada após a finalização da manutenção.

De acordo com a Cedae, moradores que possuem sistema de reserva de água não devem sofrer com desabastecimento. A manutenção está prevista para acontecer das 16h de quinta até 16h de sexta.

Publicidade

A companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada, evitando tarefas não essenciais que exijam muito consumo. Em casos de necessidade, a Cedae orienta a população a solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo número: 0800-282-1195.

Confira abaixo a lista de bairros que serão atingidos pela manutenção:

Publicidade

- Benfica

- Bonsucesso

- Del Castilho

- Engenho da Rainha

- Higienópolis

- Inhaúma

- Manguinhos

- Ramos

- Riachuelo

- Rocha

- Sampaio

- São Francisco Xavier

- Triagem