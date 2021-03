Sede da Cedae Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 13:47

Rio - Moradores da Baixada Fluminense, Zona Norte, Zona Oeste e Centro do Rio devem ficar com o abastecimento de água reduzido nesta quarta-feira (31) devido a um reparo emergencial que a Cedae está realizando em uma adutora no Jardim Guandu, em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense do estado. A previsão é que a manutenção seja concluída até 9h da quinta-feira (01).



Segundo a companhia, a previsão é de que o abastecimento esteja normalizado dentro de 24 horas. O abastecimento será feito logo após o reparo. A Cedae ainda afirma que moradores de imóveis que possuem sistema de reserva não devem ter problemas com o desabastecimento.



A companhia pede que os clientes usem a água de maneira econômica, apenas realizando o consumo essencial. Em casos urgentes, caminhões pipas podem ser solicitados através do número: 0800-282-1195



De acordo com a Cedae, todos os bairros da Zona Oeste serão atingidos, exceto Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá. No Centro, a companhia informou que parte da região será afetada.



Confira abaixo os municípios e bairros da Zona Norte do Rio que serão afetados pelo reparo emergencial:

- Nova Iguaçu (parcialmente afetado)

- Seropédica

- Queimados (parcialmente afetado)

- Japeri



Bairros atingidos na Zona Norte do Rio:

- Deodoro

- Honório Gurgel

- Guadalupe

- Rocha Miranda

- Engenho da Rainha

- Del Castilho

- Higienópolis

- Bonsucesso

- Leopoldina

- Caju, Rocha

- Benfica

- Riachuelo

- Sampaio Corrêa

- São Francisco Xavier

- Triagem

- Manguinhos