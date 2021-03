Policiais da UPP Andaraí apreenderam menor de idade e uma submetralhadora Divulgação/PMERJ

Publicado 31/03/2021 16:49

Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Andaraí apreenderam, nesta quarta-feira (31), um adolescente de 16 anos e uma submetralhadora UZI 9mm na localidade conhecida como "Cravão", no Morro do Andaraí, Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento na Rua Ferreira Pontes, quando localizaram e apreenderam o jovem. De acordo com a corporação, o jovem estava com a submetralhadora, carregadores, munições, um radiotransmissor, um celular, 51 pedras de crack, 13 papelotes de maconha e dois sacolés de cocaína.

A ocorrência ainda está em andamento.