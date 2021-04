Concurso de poesias para idosos Divulgação/Prefeitura

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 00:00

Com o tema Envelhecer é… o projeto Mais Cidade lança o primeiro Concurso de Poesia da Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SEMESQV). A pasta quer saber o que é envelhecer sob o olhar das poesias.

Poderão participar pessoas de 60 anos ou mais que residam na cidade. Os interessados deverão enviar vídeos de até dois minutos com a poesia ou um texto de até 30 linhas. Todos de autoria própria. As inscrições e o material podem ser enviados entre os dias 05 e 16 de abril para o número de WhatsApp 96518-2106. O edital do concurso será encaminhado ao participante no ato da inscrição.

Os primeiros colocados ganharão um par de ingressos para a maior roda gigante da América Latina. Os critérios utilizados pela banca são a originalidade e criatividade. Além disso, todos os inscritos também irão ganhar um certificado digital de participação.

"As ações do Mais Cidade são fundamentais para ampliar a visão cultural da nossa cidade", disse o secretário Junior da Lucinha.