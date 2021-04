Fila dobrava o quarteirão no Catete Reprodução/TV

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 12:34 | Atualizado 01/04/2021 12:48

Rio - Imagens flagradas pelo helicóptero da TV Globo flagraram nesta quinta-feira (01), uma imensa fila para a vacinação no Museu da República, pouco antes dos portões serem abertos, às 8h. As pessoas mantinham o distanciamento social no local o que contribuía para a fila se tornar maior, dobrando a rua, no Catete, Zona Sul do Rio. O posto de vacinação no Museu da república foi aberto em fevereiro.

De acordo com o novo calendário de vacinação, divulgado pela Prefeitura do Rio, idosos com 68 anos ou mais poderiam ser imunizados. A aplicação da vacina ocorre dividida entre a parte da manhã para mulheres, das 8h até 13h e, para os homens de 13h até às 17h.