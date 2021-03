Rio, 27/01/2020, Fachada do Museu do Amanha, Foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia Gilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 13:49

Rio - Um novo posto de vacinação contra a covid-19 será inaugurado no Museu do Amanhã, no Centro do Rio, nesta quinta-feira (01), pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS). A população poderá comparecer para receber a dose da vacina de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Na quinta (01), a vacinação será aplicada em pessoas com 68 anos. Durante a manhã o imunizante será distribuído às mulheres e na tarde aos homens. O calendário oficial completo pode ser acessado através do site da Prefeitura do Rio ou pelas redes sociais da SMS.

Quatro pontos extras de vacinação foram inaugurados nesta semana, no Jockey Club Brasileiro (Gávea), no Hotel Fairmont Copacabana, no Museu da Justiça - Centro Cultural do Poder Judiciário (Centro) e na Cidade das Artes (Barra).