Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) expediu um ofício, nesta quarta-feira (31), para que a prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, esclareça, no prazo de até 48 horas, as informações de que pessoas morreram no Hospital Geral da cidade, por conta da falta de oxigênio.

De acordo com MPRJ, notícias veiculadas na imprensa dão conta de denúncias de familiares de pacientes da covid-19 e profissionais de saúde sobre a morte de ao menos cinco pessoas pela falta de insumos na unidade de saúde. O MP também informou que solicitou os prontuários médicos para apurar as denúncias.



“A atuação do Município de Arraial do Cabo frente à pandemia da Covid-19, tanto em relação à adoção de medidas quanto à vacinação, está sendo rigorosamente acompanhada. A Promotoria de Justiça expediu Recomendações ao município, em conformidade com os mais atuais informes técnicos acerca da doença, para que o ente público adote medidas eficientes no combate ao novo coronavírus”, afirmou o MPRJ em nota.