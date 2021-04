O flagrante ocorreu durante a operação de reforço da PRF por conta do feriado da Semana Santa. Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 16:25 | Atualizado 02/04/2021 16:34

Rio - Um casal foi preso por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (02) após ser abordados por policiais rodoviários federal na BR-101, altura do município de Casemiro de Abreu, no interior do Rio. Os criminosos estavam transportando as drogas em dois veículos.

O flagrante ocorreu durante uma operação de reforço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em razão do feriado da Semana Santa. Segundo a corporação, os agentes solicitaram a parada de um veículo dirigido por um homem, que demonstrou bastante nervosismo durante a entrevista policial. Após uma revista em seu veículo, a equipe encontrou 8 mil pinos de cocaína.

Publicidade

De acordo com a PRF, o condutor confessou que também havia um comparsa com ele, uma mulher que estava como “batedora”, ou seja, que dirigia alguns quilômetros a frente com o objetivo de avisar se haviam policiais no trecho naquele horário. A equipe também conseguiu prendê-la.

Mais tarde, os presos confessaram aos policiais que receberiam uma quantia em dinheiro para transportar a droga da capital fluminense para a favela do Arroz, em Barra de São João. A ocorrência foi encaminhada a Polícia Civil.