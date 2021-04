Por O Dia

Publicado 02/04/2021 18:55

Rio - A cidade do Rio imunizou 51.158 cariocas contra a covid-19 no feriado da Sexta-feira Santa (2). Os números foram divulgados pelo secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, nas redes sociais. Com as doses aplicadas hoje, o município já conta com 12,4% da população e 55,9% dos idosos vacinados com a primeira dose.Ainda segundo a publicação do secretário, o Rio já aplicou a primeira dose das vacinas contra a doença em 834.236 pessoas. A segunda dose já alcançou 229.692 integrantes do público-alvo. Ao todo, o município já imunizou 1.063.928 cariocas. Nesta sexta-feira, foi a vez dos idosos com 67 anos serem vacinados. Eles podem procurar os pontos de vacinação até domingo (4).