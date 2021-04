Prefeitura do Rio lança campanha contra fome; pontos de vacinação recebem doações Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 11:00 | Atualizado 03/04/2021 13:23

Rio - A Prefeitura do Rio lançou a campanha 'Rio Contra a Fome' para arrecadar itens de cesta básica para organizações da sociedade civil que atuam em favelas e periferias da cidade. As doações de alimentos não perecíveis já podem ser feitas no ato de vacinação contra a covid-19 nos mais de 250 postos municipais distribuídos pela cidade. A iniciativa das secretarias municipais da Juventude (JUVRio) e da Saúde (SMS) vai apoiar a população em maior vulnerabilidade social por conta dos efeitos da pandemia de covid-19.

A JUVRio e a SMS atuarão como facilitadoras, recebendo as doações e organizando a logística de distribuição para os coletivos e organizações parceiras. Todos os pontos municipais de vacinação poderão receber doações, incluindo aqueles que funcionam apenas no sistema de drive thru. Quem quiser participar basta levar um ou mais dos itens da cesta, sendo prioritários arroz, feijão, óleo, fubá, leite em pó, açúcar e sabonete. A distribuição final dos alimentos e itens arrecadados é de responsabilidade das organizações.

Bora ajudar! Vai vacinar? Leva 1kg de alimento não perecível. Vários coletivos de favelas vão fazer esses alimentos chegarem a quem mais precisa nesse momento! pic.twitter.com/vcCkxf7kkh — Eduardo Paes (@eduardopaes) April 2, 2021

O secretário da pasta, Salvino Oliveira explicou como surgiu a ideia: "A campanha Rio Contra a Fome parte do diálogo aberto com as lideranças e coletivos das favelas. Vamos fazer a ponte entre qualquer um que queira ajudar e quem mais está sofrendo com a fome causada pela covid. É o poder público em união com a população e organizações da sociedade civil, cada um fazendo a sua parte para minimizar a insegurança alimentar nas favelas".



A secretaria da Juventude explicou que durante o primeiro ano da pandemia várias organizações da sociedade civil e coletivos se reuniram em redes de distribuição de doações de cestas básicas e materiais de higiene para diversas favelas e territórios periféricos da cidade, no entanto, o volume das doações diminuiu e o problema da fome mais uma vez se agravou. Com isso, a campanha Rio Contra a Fome vem para fortalecer e ampliar as doações, em parceria com as organizações que já atuam nessas áreas.



Confira os postos de vacinação para doações:



Os postos de vacinação funcionam das 8h às 17h nas clínicas da família e centros municipais de saúde, Planetário da Gávea, Tijuca Tênis Clube, Museu da Republica (Catete), Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Leme), Casa Firjan (Botafogo), Jockey Club Brasileiro (Gávea), Hotel Fairmont Copacabana, Museu da Justiça (Centro), Cidade das Artes (Barra da Tijuca), Museu do Amanhã (Centro), Cacique de Ramos (a partir de terça-feira, 6) e nos três quartéis do Corpo de Bombeiros.

Os postos drive-thru do Parque Olímpico, Engenhão e do Sambódromo também funcionam nos dias úteis das 9h às 15h.



Sábados:

- Postos de vacinação funcionam nas clínicas da família e centros municipais de saúde, das 8h às 17h;

- Museu da República (Catete) e Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Leme), das 8h às 15h;

- Quartéis do Corpo de Bombeiros de Humaitá, Copacabana e Barra da Tijuca (Busca e Salvamento), das 8h ao meio-dia;

- Drive-thru da Cidade Universitária da UFRJ (Ilha do Fundão), do Parque Madureira, do Parque Olímpico (Barra) e do Sambódromo (Santo Cristo), das 8h às 15h;

- Drive-thru do Engenhão (Engenho de Dentro), das 8h às 14h.