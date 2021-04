Pistola encontrada com o suspeito morto. Divulgação/Ascom PM

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 16:33

Rio - Um homem morreu e outro foi preso após confronto com policiais militares na manhã deste sábado (03) em um condomínio do Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu, em Maricá, Região Metropolitana do Rio.

Segundo a corporação, uma equipe do 12° BPM (Niterói) realizava policiamento pela Rua Áustria, quando criminosos armados atiraram contra os policiais. Houve confronto e um dos homens foi atingido. Com ele foram apreendidos um rádio comunicador e uma pistola.

Publicidade

A PM também informou que um segundo suspeito também foi detido na ação. Policiais civis da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo foram acionados e a ocorrência foi registrada na especializada. A ocorrência segue em andamento.